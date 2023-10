Mit mehr als sechs Millionen dauerhaften Zuwanderern in die OECD-Länder hat der Zuzug 2022 ein noch nie dagewesenes Ausmass erreicht.Paris - Die auf ein Rekordniveau gestiegene Zuwanderung in die Industrieländer stärkt dort nach dem neuen Migrationsbericht der OECD - der auch die Schweiz angehört - den Arbeitsmarkt. Mit mehr als sechs Millionen dauerhaften Zuwanderern in die OECD-Länder habe der Zuzug 2022 ein noch nie dagewesenes Ausmass erreicht, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit.

