Das Unternehmen hat eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe einer kleineren zweistelligen Millionensumme erhalten. Es sollen damit Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 185 Megawatt in Deutschland realisiert werden.Sunfarming hat sich für das weitere Unternehmenswachstum eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe eines kleineren zweistelligen Millionenbetrags gesichert. Das Nachrangkapital komme von einem sogenannten Managed Account, welcher von Prime Capital verwaltet werde. Sunfarming zufolge wird das frische Kapital in Form von Inhaberschuldverschreibungen auf Ebene von Gruppenunternehmen aufgenommen, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...