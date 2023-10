Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax nach einem turbulenten Tag auf Freitagsniveau geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.801 Punkten berechnet, ein minimales Plus in Höhe von zwei Punkten im Vergleich zum Freitagsschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Heidelberg Materials, Zalando und Siemens Health. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Sartorius. "Neben steigenden Renditen und geopolitischen Konflikten wartet diese Woche mit einigen Events auf, die für zusätzliche Volatilität sorgen könnten", sagte Analyst Konstantin Oldenburger. "Die Berichtssaison erreicht ihren Höhepunkt und am Donnerstag trifft sich die Europäische Zentralbank zu ihrer nächsten Zinssitzung."



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0642 US-Dollar (0,46 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9397 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 91,42 US-Dollar, das waren 74 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

