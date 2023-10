Bei unserem letzten Versuch im September wurde unser Einstiegskurs nicht erreicht und das war auch gut so. Wir hatten den Artikel mit folgender Überschrift versehen: "MTU Aero Engines: Hoffnung auf Gegenreaktion!" Danach ging es aus dem Bereich von 176,00 Euro noch einmal weiter in den Keller und am 21. September wurde ein Tief von 158,20 Euro notiert. Mittlerweile hat sich die Aktie wieder deutlich von diesem Rückschlag erholt und hat jüngst Kaufsignale ...

