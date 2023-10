Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Ratssitzung hat keine großen Überraschungen mit sich gebracht, während das Q3-Wachstum in den USA höher ausfiel als erwartet, so die Analysten der Helaba.Die Zinserwartungen hätten per saldo aber abgenommen. Entsprechend seien die Kurse am Rentenmarkt gestiegen. Der Euro habe sich auf niedrigem Niveau stabilisiert und die Verluste an den Aktienmärkten hätten im Anschluss an die EZB-Sitzung und US-Zahlen etwas eingegrenzt werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...