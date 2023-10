In Deutschland kennen vermutlich nur Menschen mit Wohnort rund um Stuttgart McKesson: Dort sitzt die Europa-Zentrale der US-Amerikaner, seit der Pharma-Logistiker 2014 die deutsche Celesio (früher: Gehe AG) nach einem heftigen Bieterwettstreit mit dem Hedgefonds Elliott erwarb. Aber auch in den USA fliegen die Texaner, obwohl sie mit einem Jahresumsatz von 276 Mrd. US-Dollar das nach Erlösen neuntgrößte Unternehmen sind, weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit. Nicht aber unter dem der Börse, denn die an der NYSE gelistete Aktie (453,00 Dollar; US58155Q1031) hat Mitte Oktober ein Allzeithoch markiert und seit Jahresbeginn rd. 20% zugelegt.Grund genug, uns den Spezial-Logistiker vor den am Mittwoch (1.11) anstehenden Zahlen zum Q2 (per 30.9.) anzusehen. Die Zahlen werden nach Schätzungen das übliche Bild zeigen: Ein solides Umsatz- (erwartet: +8%) und Gewinnwachstum (erwartet: +1%) bei zwar für die Industrie üblichen mageren Margen (die Bruttomarge beträgt im Schnitt nur 4 bis 5%), aber stetigen, gut vorhersagbaren Cashflows: Der freie Barmittelzufluss liegt Jahr für Jahr bei rd. 4 Mrd. Dollar. ...

