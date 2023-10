Der Branchen-Riese Intel hat gestern abgeliefert. Die "After Hours" verließ der Chip-Riese an der Dow-Spitze mit einem Plus von acht Prozent. Die asiatischen Börsen haben dies bereits positiv aufgenommen. In Frankfurt könnten heute vor allem Werte wie der charttechnisch angeschlagene DAX-Konzern Infineon profitieren.Seit den letzten Quartalszahlen hat die Infineon-Aktie 30 Prozent an Wert eingebüßt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...