Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) wird am 21. November 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten. Der Hauptversammlung wird in Kenntnis der Geschäftsentwicklung und der Ertragslage der RBI-Gruppe die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 28. November 2023. Ex-Dividendentag ist der 24. November 2023. Beim derzeitigen Börsenkurs von 13,80 Euro ...

