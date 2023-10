(shareribs.com) London 27.10.2023 - Der Ölkonzern BP hat von Tesla Supercharger gekauft. Damit will das Unternehmen seine Tankstellen für Elektroautos fit machen. Wie BP America gestern mitteilte, hat der Konzern in den USA für 100 Millionen Dollar Supercharger von Tesla gekauft. Die Ladestationen, die Tesla erstmals an einen externen Anbieter verkauft hat, sollen in den USA an Tankstellen wie bp ...

