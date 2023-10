Charkiw - Im Norden der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff auf eine Feuerwache mindestens acht Rettungskräfte verletzt worden. Das berichtet das ukrainische Onlinemedium "The Kyiv Independent" am Freitag.



Gegolten habe der Angriff der Stadt Isjum. Auf Bildern, die der Innenminister der Ukraine, Ihor Klymenko, auf dem Nachrichtendienst Telegramm geteilt hat, ist in einem der zerstörten Gebäude auch ein Fahrzeug älterer Bauart mit der Aufschrift "Feuerwehr" zu sehen. Unterdessen geht der Kampf um Awdijiwka weiter. Nach Angaben Kiews haben die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen um die Stadt im Osten der Ukraine in den letzten Tagen erneut verstärkt.



Trotz horrender Verluste auf russischer Seite gehen Beobachter davon aus, dass die Lage der verteidigenden Ukrainer zusehends schlechter werde. Demnach sei die Stadt bereits zur Hälfte von russischen Truppen eingeschlossen. Die Versorgungswege der ukrainischen Streitkräfte lägen bereits unter Dauerbeschuss der russischen Artillerie.

