Unter anderem wuchsen der Konsumenten-Bereich und die Cloud-Sparte.Shenzhen - Der chinesische Tech-Konzern Huawei hat seinen Erlös in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weiter gesteigert. Der Hersteller von Telekommunikationsausrüstung und Smartphones erwirtschaftete in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Erlös von 456,6 Milliarden Yuan, umgerechnet 59,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus dem südchinesischen Shenzhen am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...