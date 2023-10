Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat in den ersten neun Monaten 2023 in einem konjunkturell schwierigen Marktumfeld Umsatzerlöse von 91,2 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit 8,3% unter Vorjahr (99,5 Mio. Euro), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

