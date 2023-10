Tesla hat die Märkte zuletzt nicht gerade mit guten Nachrichten verwöhnt. Die jüngsten Quartalszahlen kamen nicht gut an, die Aktie geriet unter Druck. Samir Boyardan von HeavytraderZ rückt jetzt vor allem eine technische Marke in den Fokus. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle ...