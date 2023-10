Die Technologie kann Bilder in Informationen und Erkenntnisse umwandeln und so die vielen Milliarden einsparen, die derzeit für umständliche, manuelle Prüfverfahren ausgegeben werden.Schaffhausen - Das in Schaffhausen ansässige Unternehmen Viso, eine End-to-End-Infrastrukturplattform für die Entwicklung von Computer-Vision-Anwendungen für Unternehmen, gibt bekannt, dass es eine von Accel angeführte Seed-Runde in Höhe von 8,7 Millionen Euro abgeschlossen hat. Angel-Investoren und namhafte Branchenexperten, darunter Mehdi Ghissassi (DeepMind), Mihai Faur (UiPath)...

