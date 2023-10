Das Biomethan-Handelsunternehmen Landwärme will ein eigenes Team aufbauen, das sich mit dem Abscheiden und nutzen von CO2 aus Biogas befassen soll. Der wesentliche technische Schritt bei der Erzeugung von Biomethan aus Biogas ist das Abtrennen von CO2. Dieses CO2, das bisher weitgehend in die Atmosphäre gelangt, will Landwärme bei der Biomethan-Erzeugung in Zukunft abscheiden und nutzen oder speichern. "Bis Ende der Dekade wollen wir es allen Anlagen ermöglichen, CO2-negativ wirtschaften zu können," ...

Den vollständigen Artikel lesen ...