New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Sitzung am Donnerstag legt nahe, dass die Währungshüter bei der quantitativen Straffung, also dem Tempo der Bilanzreduktion erstmal auf die Bremse treten dürften. Da sowohl Konjunktur als auch Inflation mittlerweile stark rückläufig sind, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman. ...

