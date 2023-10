Selbst auf niedrigem Niveau scheinen der PayPal-Aktie jegliche Erfolge verwehrt zu bleiben. Bis vor Kurzem kämpfte der Titel noch um die 50-Euro-Marke, welche als recht verlässliche Unterstützung angesehen wurde. Damit hat es sich nun aber auch erledigt. Am Mittwoch wurden die Kurse erneut in die Tiefe gedrückt und schlugen auf neuen Tiefstständen auf.Anzeige:4,25 Prozent tiefer ging die Aktie von PayPal (US70450Y1038) gestern aus dem Handel und schaffte es so nur noch auf magere 48,89 Euro. Damit hat das Chartbild sich noch mehr als ...

