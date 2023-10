Das deutsche Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Entsalzungsanlage in Mykolaiv fertiggestellt. Es handelt es sich bei dem System, das mit 560-Watt-Solarmodulen pro Stunde 125 Kubikmeter sauberes Wasser produziert. Boreal Light zufolge handelt es sich um das größte Photovoltaik-gestützte Entsalzungsprojekt in Europa.Boreal Light gab kürzlich bekannt, dass es die Installation des nach eigenen Angaben größten solaren Wasserentsalzungssystems in Europa abgeschlossen hat. Die 460-Kilowatt-Anlage im südukrainischen Mykolaiv kann 125 Kubikmeter sauberes Wasser pro Stunde produzieren. "Das Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...