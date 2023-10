© Foto: Oliver Berg/dpa - dpa-Bildfunk



Die Covestro-Aktie zählt am Freitag zu den stärksten Titeln im DAX, auch wenn der Chemiekonzern keine berauschenden Zahlen vorgelegt hat. Wie schätzen Analysten die Aktie jetzt ein?Der deutsche Chemiekonzern Covestro hat am frühen Freitag sein Gewinnziel für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne gesenkt, aber angesichts der Übernahmegespräche mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) auf eine mögliche Verbesserung im nächsten Jahr hingewiesen. Das Unternehmen, zu dessen Hauptprodukten Schaumstoffchemikalien gehören, die in Matratzen, Autositzen und Gebäudeisolierungen verwendet werden, prognostizierte für 2023 einen Kerngewinn (EBITDA) von rund 1,1 Milliarden Euro, …