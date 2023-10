München - Mehr als zehn Monate nach seinem schweren Ski-Unfall gibt Manuel Neuer am Samstag sein Comeback im Tor des FC Bayern München. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag an, dass Neuer bei der Partie gegen den SV Darmstadt 98 vor heimischer Kulisse zwischen den Pfosten stehen werde.



Neuer hatte sich nach dem frühen WM-Aus in Katar bei einem anschließenden Ski-Urlaub das Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen und war monatelang ausgefallen. Abzuwarten bleibt, wie sich der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann bezüglich einer Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft positionieren wird. Zuerst hatte Sky über die Rückkehr berichtet.

