Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4917/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #513 geht es um eine starke Ankündigung der RBI., weiters News zu Wolftank, Cleen Energy, Palfinger, Andritz, Valneva, AT&S, S Immo/Immofinanz, Wiener Börse, Bawag, Und dann habe ich anlässlich Weltspartagswoche noch etwas zu Gebühren und Steuern. Historisches gibt es zum ATX, Telekom, RHI und Bawag. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im deutschen Börsenradio ab 2024. Welche Österreicher dabei sind: ...

