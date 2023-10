Berlin - Deutschland hat der Ukraine im Verlauf der letzten Woche ein drittes System Iris-T SLM übergeben. Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit.



"Auch, wenn sich die sicherheitspolitische Lage weltweit weiter verschärft und wir mit großer Besorgnis gerade nach Israel und somit in den Nahen Osten schauen, werden wir nicht aufhören, die Ukraine zu unterstützen", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) anlässlich der Lieferung. "Dieser Krieg wird nicht in Vergessenheit geraten." Das System bestehe aus drei Startgeräten, einem Radarsensor, einem Generator und Klimagerät und den dazugehörigen Lenkflugkörpern. Inbegriffen sei ebenso ein Ersatzteilpaket.



Der Verteidigungsminister rechnet damit, dass Russland seine Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine im kommenden Winter erneut intensivieren wird.

