Der Autosektor steht enormen Herausforderungen gegenüber und in Europa fragt sich schon so mancher Branchenvertreter, wie in Zukunft überhaupt noch Geld verdient werden soll. Da scheint es attraktivere Zeitpunkte zu geben, um den Markt aufmischen zu wollen. BYD lässt sich aber weder von wirtschaftlichen Flauten, noch von politischem Gegenwind von seinem Vorhaben abbringen, in hiesigen Gefilden weiter zu expandieren.Anzeige:Zu diesem Zweck geht der chinesische Hersteller nun eine Kooperation mit dem US-Tech-Giganten Amazon ein, wie "Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...