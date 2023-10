Die Mercedes-Benz-Aktie hat in den letzten Handelstagen an Wert verloren und erreichte den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Innerhalb von zwei Tagen mussten Anleger einen Gesamtverlust von 7,5 Prozent hinnehmen. Grund für den Kursverfall war der enttäuschende Ausblick des Autobauers in der Pkw-Sparte, weshalb mehrere Analysten ihre Bewertungen der Mercedes-Benz-Aktien herabgestuft haben.Analysten ...

