Der Aktie von Netflix gelang es, sich in der laufenden Handelswoche der Schwäche des breiten Technologiesektors zu entziehen. Hier wirken die starken Q3-Zahlen aus der Vorwoche nach. Ein Problem belastet den Streaming-Konzern aber nach wie vor - der noch immer andauernde Streik der Schauspielergewerkschaft.Mit den Drehbuchautoren der "Writers Guild of America" hat sich die "Alliance of Motion Picture and Television Producers", zu der auch Netflix gehört, bereits geeinigt. Die Schauspielergewerkschaft ...

