Kein guter Wochenschluss für Börsianer. Der DAX verliert nach schwankendem Tagesverlauf letztlich 0,3 Prozent. Auf Wochensicht beträgt der Abschlag 0,8 Prozent. Damit beendet der Leitindex die sechste Woche in Folge mit einem Minuszeichen. Am Freitag gab es unter den Einzelwerten in Deutschland Licht und Schatten. Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag etwas Ruhe eingekehrt. Der DAX schloss am Freitag mit einem Tages-Minus von 0,3 Prozent bei 14.687 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...