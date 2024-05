Nach vier Gewinntagen im Plus zeigt sich der DAX auch im frühen Handel an "Christi Himmelfahrt" freundlich und erreicht fast sein alles Rekordhoch. Feiertagsbedingt dürften sich die Umsätze im Rahmen halten, was im Tagesverlauf letztlich noch zu einigen Schwankungen gerade bei Einzelwerten führen könnte. Kurz nach Xetra-Start springt der deutsche Leitindex mit plus 0,3 Prozent auf 18.565 Punkte. Nach einem schwachen April und der Erholung seit Mai ist das Anfang April markierte Rekordhoch bei 18.567 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...