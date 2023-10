Der SMI verliert schliesslich 0,42 Prozent auf 10'323,71 Punkte.Zürich - Der letzte Börsentag der Woche war von einem Auf und Ab geprägt. Kurz vor Handelsschluss übernahmen jedoch klar die Bären wieder das Zepter. Der SMI beendete den Handel nicht nur am Freitag im roten Bereich, auch auf Wochensicht stand ein kleines Minus zu Buche. Das Jahrestief von 10'251 Zählern von Anfang Woche kam aber nicht in Griffweite. Die hohen Renditen am Anleihemarkt sowie die...

