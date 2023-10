(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.10.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Freitagshandel überwiegend leichter. Evotec und Biontech geben nach, während sich MorphoSys behaupten kann. An der Wall Street verliert der Sektor. Der DAX verliert aktuell 0,4 Prozent auf 14.679 Punkte, Covestro, MTU Aero Engines und Mercedes-Benz verlieren. Siemens Energy, Continental und Vonovia sind im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...