Die optimistischen Prognosen von Intel und Amazon vom Vorabend haben die Wall Street zum Wochenschluss nur zeitweilig angetrieben. Im Handelsverlauf sorgten Meldungen aus Israel für Ängste vor einer Esklation im Nahen Osten. Der Dow Jones sackte trotz starker Gewinne von Intel satt ins Minus. Nur der Nasdaq 100 verteidigte ein kleines Plus. Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq verteidigte am Freitag ein kleines Plus. Erfreuliche Quartalsberichte, vor allem vom Online-Handelskonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...