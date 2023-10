Worldline ISIN: FR0011981968 hat im Wochenverlauf unglaubliche 52 Prozent an Wert verloren. Damit war der Zahlungsabwickler aus Frankreich mit großem Abstand der größte Verlierer im CAC 40. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 11,585 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 24,03 Euro gesehen. Vom Tief bei 9,122 Euro am Donnerstag hat sich die Aktie bereits deutlich erholt, ob man jetzt noch einsteigt, muss jeder Trader für sich selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...