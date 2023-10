Dassault Systèmes ISIN: FR0014003TT8 konnte im Wochenverlauf 11,48 Prozent zulegen. Damit war das wissenschaftlich orientierte Unternehmen aus Frankreich der Top-Performer im CAC 40. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 37,805 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 38,33 Euro gesehen. Genau genommen hat die Aktie in den letzten Handelstagen fünf Kaufsignale geliefert und ist steil nach oben geschossen. Das könnte in der neuen Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...