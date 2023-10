Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BioNTech stand - ggf. - kurz vor einem Comeback, so die jüngsten Annahmen. Nun verlor die Aktie gleich -6 %. Der Start in das Wochenende ist in keiner Weise geglückt. Die Aktie steht genau wieder da, wo sie vor einer Woche aufgehört hatte. Es sieht nicht so aus, als könne oder solle es ein schnelles Comeback in Richtung der bisherigen 100-Euro-Marke geben können. Die Kurse sind vielmehr auf dem Weg dazu, sich ...

