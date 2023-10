Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Uranium Energy-Aktie hat in der letzten Handelswoche mit einem Kurs von 5,50 USD überzeugt, was eine positive prozentuale Veränderung von 2,4 % im Vergleich zur vorangegangenen Woche bedeutet. Für den laufenden Monat zeigt der Kurs sogar ein Plus von 5 %. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Resultat einer soliden finanziellen Basis und positiver Trendindikatoren. Prozentuale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...