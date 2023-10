Jakob Ems (Gurupress.de) - Der Monat Oktober hat für die Bayer AG-Aktie keine guten Nachrichten bereitet. Mit einem aktuellen Kurs von 40,65 EUR und einer negativen Veränderung von -2,0 % in der letzten Handelswoche, summiert sich das Minus im laufenden Monat auf -10,6 %. Zu allem Überfluss hat ein Geschworenengericht in Philadelphia Bayer AG für haftbar erklärt und zur Zahlung von 175 Millionen US-Dollar Schadensersatz an einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...