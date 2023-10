So erhöhen Sie die Chancen in Telegram-Casinos! Mit unseren Tipps bei TG.Casino überzeugen!

Schnelle und aufregende Spielabläufe, großartige Grafiken und Videosequenzen und natürlich die riesigen Jackpots, die möglich sind, gehören zu den häufigsten Gründen, warum Menschen Online-Casinos mögen. Slots sind dabei besonders häufig ihre erste Wahl und gehören bei vielen Tausenden von Usern alleine in Deutschland zu den reizvollsten Freizeitvergnügen.

Erfahrene Spieler wissen längst, worauf es beim Online-Glücksspiel ankommt. Doch mit dem Aufkommen von Kryptowährungen und zuletzt auch der starken Verbreitung des anonymen Messenger-Dienstes Telegram, sind völlig neue Geschäftsmodelle rund um das Glückspiel entstanden.

Wer beim Besuch im Telegram-Casino höhere Gewinnchancen als die anderen Spieler haben möchte, muss sich gut auskennen und bestens informiert sein. Wir haben die wichtigsten Tipps, um Ihre Chancen in Telegram-Casinos zu erhöhen.

Wie funktioniert das Telegram-Casino?

Das Telegram-Casino funktioniert genauso wie das herkömmliche Online-Casino. Es ist jedoch vollständig in die anonyme Benutzeroberfläche des Messengers Telegram integriert und kann von dort aus von jedem User eigenständig besucht werden.

Der Zugang zu Angeboten eines herkömmlichen Online-Casinos erfolgt in der Regel über die Registrierung eines Kundenkontos. Jedoch wird dabei meist auch die vollständige Identifizierung und Validierung der Personalien durchgeführt.

Anders bei Telegram-Casinos, dort gibt es, eingebettet in den Telegram Messenger, vollständige Anonymität. So auch bei TG.Casino, das zu den Krypto-Casinos gehört, sein Geschäft aber neben einer herkömmlichen Casino-Plattform auf den Telegram Messenger ausgeweitet hat.

Es handelt sich also trotz Anonymität bei der Verwendung des TG.Casino Telegram Casinos, um einen vollständig lizenzierten Anbieter von Online-Glücksspiel.

Laut einer Veröffentlichung von "Stiftung Warentest" gilt Roulette als das fairste Glücksspiel der Welt. Insgesamt werden 97,3 Prozent aller Einsätze als Gewinne wieder ausgeschüttet. Quelle

Wie bekommt man mehr Chancen beim Roulette?

Beim Roulette gibt es verschiedene Strategien, die allesamt mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ausgestattet sind. Die schwanken zwar von Anbieter zu Anbieter, es gibt jedoch grundlegende Trends und Häufigkeiten, die auf Basis von historischen Daten belegt wurden. Dazu gehören:

Setzen auf zwei Zahlen, Cheval, mit einem einfachen Einsatz bringt im besten Fall das 17-fache des Einsatzes als Gewinn. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 5,4 %, dass Sie mit dieser Strategie Erfolg im Roulette haben.

Setzen Sie allerdings auf sechs Zahlen, dann haben Sie zwar "nur" das 5-fache des Einsatzes. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dieser Strategie Erfolg haben, bei 16,2 %.

Wie wäre es mit einem Einsatz auf Rot? Der Gewinn ist zwar überschaubar, aber statistisch gesehen haben Sie einen Chance von 48,6 % auf einen Gewinn. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass Sie mit dem Einsatz auf Schwarz zu 51,2 % gewinnen.

Um Ihre Chancen auf Gewinne zu erhöhen, könnten Sie beim nächsten Besuch im Telegram-Casino einfach mehrere Strategien kombinieren. Allerdings ist es nicht bewiesen, dass die Kombination aus mehreren Strategien besser funktioniert als das einfache Spiel, bei dem Sie nur Ihr Glück herausfordern.

Wie gewinnt man häufiger in Telegram Casinos?

Natürlich gibt es keine Garantie, wie Sie häufiger in Telegram Casinos gewinnen können. Allerdings existieren bewährte Tipps und Tricks von erfahrenen Spielern, die wir Ihnen hier vorstellen wollen:

Setzen Sie den Gewinn abermals ein. Das wird als Paroli Strategie bezeichnet. Hören Sie auf, sobald Sie Gewinne erzielt haben. So sichern Sie Ihre Gewinne. Bei einem verloren Spiel könnten Sie die Martingale Strategie verwenden. Das bedeutet, verdoppeln Sie den Einsatz, um ihren Verlust auszugleichen.

Wenn Sie sich für Slots interessieren, dann sind Sie sicherlich auf die ausgeschriebenen Jackpots scharf, oder? Das geht natürlich den meisten Usern so, die auf Telegram-Casinos spielen.

Die Wahrscheinlichkeit einen Jackpot zu holen, lässt sich leider nicht generell berechnen, denn jeder Anbieter setzt seine Quoten selbständig fest. Allerdings gibt es unbestätigte Regeln, nach denen die Auszahlungsquoten im Durchschnitt bei rund 95 % liegen.

Kryptowährung TG.Casino Kürzel $TGC Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 100 Millionen Start 20.09.2023 Preis ab 0,125 $ Kategorie Unterhaltung Tokenburn Ja, regelmäßig Staking Stake-to-Earn Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 25 $ Strategie kurz- und mittelfristig Konzept Telegram-Casino

So spielen Sie im Telegram-Casino von TG.Casino

Das weltweit erste Telegram-Casino von TG.Casino zeichnet sich durch eine Vielzahl von Vorteilen aus. Dazu gehört vor allem, dass dieses Online-Casino vollständig lizenziert und reguliert ist. Es gibt aber noch viele weitere Aspekte, die Spieler kennen sollten.

Das ist eine Übersicht der besten Argumente für das Spielen im Telegram-Casino von TG.Casino:

Exklusiver Ort für anonymen Casino-Spaß, bei dem Sie mit Kryptowährungen spielen.

Vollständig lizenziert und 100 % reguliert

Derzeit 25 % Cash Back Aktion auf alle Verluste beim Einsatz von $TGC Token

Schon über 1,52 Millionen USD ins Projekt investiert

Für High-Roller gibt es exklusive Prämien

Der Preis für den TG.Casino Token im Pre-Sales beträgt gerade 0,1375 $

Tokenburn mit Buy Back Programm aus den täglichen Casino-Erlösen

Ökosystem mit $TGC-Prämien und Boni für Spieler

Passives Einkommen durch Staking des nativen Utility-Token $TGC

Umsatzbasierte Prämien für Teilnehmer am Staking-Programm

Ohne KYC und Kontoeinrichtung

Telegram-Casino auf dem Smartphone spielen

TG Casino Stake Roobet BC Games Rollbit Kryptowährungen Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Eigenen Token Ja,$TGC Nein Nein Nein Ja Staking Verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Verfügbar Passives Einkomme Möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Affiliate System Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar KYC Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Anonymität Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet High Roller Prämien Im Angebot Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Was Spieler an TG.Casino besonders lieben, ist die Tatsache, dass sie keine KYC-Prozesse durchlaufen müssen. Es ist nicht mal eine Kontoeinrichtung notwendig, da TG.Casino vollständig in die Benutzeroberfläche von Telegram integriert ist.

Einmal angemeldet, nutzen Sie das Casino-Angebot von TG.Casino mit wenigen Klicks. Durch den Telegram-Bot erhalten Sie darüber hinaus personalisierte Angebote und Prämien. Da sieht die Konkurrenz wirklich alt aus!

Fazit: Telegram-Casinos sind eine spannende Neuentwicklung im Bereich des Online-Glücksspiels. Durch die Anonymität des Messenger-Dienstes mit seinen Millionen von Usern ist es möglich, eine vollständig neue Zielgruppe aufzubauen.

Der Pre-Sales von TG.Casino ist eine Gelegenheit, die auch für Nicht-Spieler interessant sein könnte. Mit einem Preis von derzeit nur 0,1375 $ und einem Mindestinvestment von 25 $ bietet sich derzeit eine sehr gute Chance auf Casino-Spaß im neuen Telegram-Casino von TG.Casino.

