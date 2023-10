Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag im Gazastreifen mehrere Terroristen der Hamas getötet. Israelische Kampfflugzeuge hätten zudem 150 Ziele angegriffen.Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag im Gazastreifen mehrere Terroristen der Hamas getötet. Israelische Kampfflugzeuge hätten zudem 150 Ziele angegriffen, teilte das israelische Militär in den sozialen Medien mit. Darunter seien Tunnel sowie unterirdische Räume und Infrastruktur gewesen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, es seien die heftigsten...

