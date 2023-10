Aktien von MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 konnten im Wochenverlauf 6,22 Prozent zulegen. Damit war der Triebwerk-Hersteller aus München zweitbester Wert im DAX. Nur die Deutsche Bank konnte MTU mit einem Kursgewinn von 9,21 Prozent übertrumpfen. Zum Handelsende am Freitag notierte der Kurs bei 174,95 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf bei 183,60 Euro auf Xetra gesehen. RuMaS hatte am Donnerstagabend in einer Stellungnahme an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...