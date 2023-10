Für Nvidia-Anleger wäre momentan schwarze Kleidung angemessen. So notieren die Kurse 2,14 Prozent leichter als in der Vorwoche. An zwei der fünf Sitzungen erlitt die Aktie Kursverluste. Richtig fies war es am Mittwoch mit einem Minus von 4,31 Prozent. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter? Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...