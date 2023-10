Schlechte Nachrichten für Tesla-Aktionäre. So gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 2,21 Prozent nach. Mit Verlusten schloss die Aktie an insgesamt zwei der fünf Sitzungen. Dabei war Tesla am Donnerstag mit einem Minus von 3,14 Prozent regelrecht unter die Räder gekommen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Tesla kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...