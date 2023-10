Washington - Der Republikaner und frühere Vizepräsident Mike Pence zieht sich überraschend aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurück. "Dem amerikanischen Volk sage ich: Dies ist nicht meine Zeit", sagte Pence am Samstag vor Konferenzteilnehmern in Las Vegas.



Nach vielen Gebeten und Überlegungen habe er sich zu diesem Schritt entschieden. Pence hatte im Juni seine Kandidatur bekannt gegeben und damit seinen ehemaligen Chef Donald Trump herausgefordert. In jüngsten Umfragen war Pence jedoch weit abgeschlagen. Laut US-Medienberichten soll er zudem Probleme gehabt haben, die nötigen Gelder für einen kostenintensiven Wahlkampf aufzutreiben.

