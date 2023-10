Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Mercedes-Benz-Group-Aktie navigiert durch turbulente Gewässer. Die Aktie schloss die Handelswoche bei 56,35 EUR, was einen markanten Rückgang von -9,1 % in der letzten Handelswoche und -14,4 % im laufenden Monat darstellt. Dieser Niedergang fällt in eine Zeit, in der Analysten gemischte Signale senden. Während Deutsche Bank Research den Autobauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belässt, hat JPMorgan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...