Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat sich auch schwach in das Wochenende verabschiedet. Die Norweger haben dabei einen Abschlag von -1,6 % hinnehmen müssen. Das ist eine Nachbereitung einer schwachen Woche. Insgesamt ging es in der abgelaufenen Woche um gleich -7,3 % abwärts. Die Notierungen sind ohnehin schon in einem Abwärtstrend. Der scheint sich aber etwas zu verstärken. Der Titel ist nun wieder mit weniger als 0,60 Euro bewertet. ...

