Die Aktien der Kion Group ISIN: DE000KGX8881 haben im Wochenverlauf 16,17 Prozent an Wert verloren. Der Grund: Der Auftragseingang lag unter den Erwartungen der sogenannten Experten. Damit war der Anbieter für Gabelstapler und Lagertechnik aus Frankfurt am Main der größte Verlierer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 28,15 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag bei 34,54 Euro auf Xetra gesehen. Die Aktie notiert auf Jahrestief, ...

