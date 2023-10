Aktien von Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 haben im Wochenverlauf unfassbare 31,11 Prozent an Wert verloren. Damit war das Energietechnologie-Unternehmen aus München mit weitem Abstand der größte Verlierer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 7,488 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag bei 11,075 Euro auf Xetra gesehen. Und das Wochentief, dass zugleich mit einem neuen Allzeittief verbunden ist, wurde am Donnerstag im Tagesverlauf ...

