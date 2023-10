Jerusalem/Gaza - Die Israelische Armee ist wieder im Gazastreifen aktiv, und das nun offenbar auch verstärkt mit Panzern. "In den letzten Stunden hat die Israelische Armee weiterhin Terroristen im Gazastreifen angegriffen und getötet", teilten die Streitkräfte am Sonntagnachmittag mit.



Nahe des Grenzübergangs Erez sei eine Reihe von Terroristen identifiziert worden, die den Schacht eines Tunnels verließen. "Nach der Identifizierung stellten sich die Soldaten den Terroristen und töteten und verletzten sie", teilte die Armee mit. Gleichzeitig wurde ein Video veröffentlicht, das Panzer und offenbar auch gepanzerte Bagger in einer Wüstenlandschaft zeigt, nach Armeeangaben beim Einsatz im Gazastreifen. Ob es sich dabei nun schon um die angekündigte Bodenoffensive handelt, bleibt aber nach wie vor unklar.



Auch aus der Luft wurden am Sonntag wieder Ziele im Gazastreifen bombardiert.

