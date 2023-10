Unsere Trading-Strategie mit fixen Einstiegspunkten hat sich auch in dieser Woche wieder bestätigt. Uns ist es lieber, wenn unsere Einstiegskurse nicht erreicht werden, als unsere Abonnenten in einen Verlust zu schicken. Continental, Aixtron, Kinross Gold, Bechtle und MTU Aero Engines waren in dieser Woche Trading-Ideen, die man als "Treffer ohne Gewinn" verbuchen muss. Mit unseren Einstiegskursen haben unsere Abonnenten ihr "Pulver" trocken gehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...