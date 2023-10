München (ots) -Die Krise in Düsseldorf geht weiter. Die DEG verliert in Bremerhaven mit 2:4, ist weiterhin Letzter. Der Druck für Trainer Thomas Dolak wird immer größer. "Unsere Situation verleiht einem keinen Aufwind. Die Beine sind schwer, der Kopf rattert. Man hat die Automatismen nicht. Trotzdem dürfen wir nicht so auftreten", sagt Torsten Ankert, der sich mit dem Team die Erfolgserlebnisse erarbeiten will: "Das kriegst du aber nicht geschenkt." Der EHC Red Bull München bleibt weiter auf der Siegerstraße, holt den 3. Sieg mit erneut 5 eigenen Treffern in Folge. "Wir sind jetzt ins Rollen gekommen. Wir haben unser Spiel gefunden. Es kommt immer nur über harte Arbeit. Das haben wir die letzten 3 Spiele gezeigt", freut sich Dominik Bittner. Die Kölner Haie verlieren mit 3:6 gegen Frankfurt. Weil, so Doppelpacker Andreas Thuresson: "Wir haben im ganzen Spiel zu viele Strafen kassiert." Was mit 18 Minuten nur ein Teil der Wahrheit ist - die Haie ballern mehr als Frankfurt aufs Tor (31:25), die Effizienz liegt bei unter 10 Prozent. Iserlohn geht nach 2 Siegen in Wolfsburg komplett unter, verliert mit 0:7 "Das war komplett inakzeptabel von uns. Und das geht mit der Vorbereitung in der Kabine los", kritisiert Hunter Shinkaruk. Mannheim verliert gegen Augsburg zum 3. Mal in Folge - 3:4 im Shoot Out.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag aus der DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Dienstag mit u.a. den Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt - live ab 19 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel.Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG 4:2Die DEG-Krise geht weiter. 2 Siege aus 10 Spielen - zu wenig! Der Rückstand auf die Konkurrenz wächst und wächst. Bremerhaven spielt aktuell in ganz anderen Kreisen. 9 Siege aus 10 Spielen. Die Pinguins sind in Topform und Zweiter. Das ging schnell. Kaum 10 Minuten gespielt. Lag die DEG auch schon mit 0:2 zurück. Der Doppelschlag im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cFp5Z2gxeVdHZnc4emg5bS81NjdpWmRqQjVGbmJZazRISzRta1R1ZVhiND0=Torsten Ankert, Düsseldorf: "Wir sind direkt mit einem 0:2-Rückstand in das Spiel gestartet. Man kann jetzt sagen, dass Bremerhaven es gut gemacht hat. Das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber speziell im 1. Drittel kam, gerade was die Offensive angeht, viel, viel zu wenig von uns. Keine Ahnung. Wir hatten definitiv zu wenig Torschüsse... Warum das so ist in der Offensive? Ich bin kein Spezialist für die Offensive... Unsere Situation verleiht einem keinen Aufwind. Die Beine sind schwer, der Kopf rattert. Man hat die Automatismen nicht. Trotzdem dürfen wir nicht so auftreten... Die Veränderung kommt nur über Erfolgserlebnisse. Da gehören harte Arbeit und Glück dazu. Wir müssen uns bei den Spielen aufreiben. Mit Punkten und Siegen kommt das Vertrauen. Das kriegst du aber nicht geschenkt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0o0U1lGV1hFY09iekoxWTVLQnZvTGFIdG5vanN4UEN6dzQrdnpuRDlyOD0=Thomas Popiesch, erfolgreicher Trainer Bremerhaven: "Wir haben über weite Strecken sehr gut gespielt. Wir haben versucht, nicht zu viel zuzulassen. Wir haben im letzten Drittel zu viele Strafen genommen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WkF1S2hablp0M2FCTTlwalFRWFFjVnlIYXdnYVFKa3FxV2dGMFRmOHIzaz0=EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigers 5:3Der EHC schießt sich aus der Krise. Der 3. Sieg mit 5 Treffern in Serie. Ein wichtiger Sieg im Bayern-Derby, der EHC sichert den 7. Platz. Nürnberg rutscht ab und kassiert die 2. Pleite in Folge.Keine Tore im 1. Drittel. Zum Ende des 2. Drittels wurde es dann wild in der Offensive - die Szenen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXl0N2pVUVVSWVRwbDU5MzUzaWdPMFhKL3BlMWVxN2NqQzdVU2NhYnhwND0=Dominik Bittner, Torschütze München, mit seiner 6 Monate alten Tochter im Interview: "Die direkte Reaktion auf das 1:2 von Nürnberg hat uns geholfen. Wir haben dann in der Pause gesagt, dass wir es nur gemeinsam schaffen und jeder für den anderen Gas geben muss. Wir wollten dann mit einem heißen Start rauskommen. Das ist uns gelungen... Wir sind jetzt ins Rollen gekommen. Wir haben unser Spiel gefunden. Es kommt immer nur über harte Arbeit. Das haben wir die letzten 3 Spiele gezeigt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnhHanJOVTJJWU41d3YvcTVUZXBOSkxkL3RubTZPLzFWT0Z4R0cvU1lVOD0=Justus Böttner, Nürnberg: "Ich denke, wir haben nicht so schlecht gespielt. Wir haben uns am Anfang ein bisschen eingefressen. Wir haben hinten aber gekämpft und haben uns starke Chancen erspielt. Mit den Verletzten, die wir haben, können wir trotzdem stolz auf uns sein." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFJUbTZDSG0rYThnMmFUVE92S3I5SEFjREk5bnZYbGd6RlRUYmw1ZGorTT0=Eisbären Berlin - Straubing Tigers 3:2 OTSpektakel im Topspiel, Berlin bleibt Tabellenführer. Der entscheidende Treffer in der Overtime im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXVsZ2RmUUFYTXRYSnpwQktpaXh4UHBMam1YdEgzZDl3dTI0N0hNdGJsWT0=Florian Bugl, Straubing, 28 Saves: "Das war ein geiles Spiel zum Anschauen. Am Ende hat ein bisschen Glück gefehlt. Ich denke, wir können trotzdem auf uns stolz sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SktuQTVBRmhWSS9xZGplaCtVc0wySnRCNSsrdzd4UUUycmkvaWhXRk90TT0=Jonas Stettmer, Berlin: "Ich bin mit dem Spiel zufrieden. Wir sind gut gestartet, haben dann nachgelassen. Zum Glück haben wir dann in der Overtime das Tor gemacht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0ErUTN6QnU1VnBrZlV5TERpSGFFNVBHalZhNUVhUEo2d252RWVxTm1oTT0=Löwen Frankfurt - Kölner Haie 6:3Zweite Niederlage in Folge für die Kölner Haie, die in der Tabelle auf Platz 9 abrutschen. Frankfurt war von Beginn an wacher. Köln kommt zwar im 3. Drittel auf 4:3 ran, muss sich im Frankfurter Schlussspurt dank mieser Schuß-Effizienz unter 10 Prozent aber geschlagen geben.Die Kölner Aufholjagd wurde nicht belohnt. Der Doppelschlag im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1VJbnhCRC92aGpTTjEwVDRVeUpKTUFHREtWcTI4azdmenNRd1FqRy9iUT0=Andreas Thuresson, Doppelpacker Köln: "Es ist ganz einfach: sie haben mehr Tore als wir geschossen. Wir hatten viele Chancen im Powerplay, die wir nicht genutzt haben. Wir kommen dann auf 3:4 ran und kassieren dann aber zu viele Strafen. Wir haben im ganzen Spiel zu viele Strafen kassiert." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NzNJTXJMYkUwbzBOOCs5UXpLc2xoUlJUdkhKRnJGSlIxL29pWnlUS0drWT0=Cody Kunyk, 2 Tore, 1 Assist, Frankfurt: "Sie hatten in der Woche 3 Spiele, wir nur 2. Wir wussten, dass wir einfach Gas geben müssen und immer an ihnen dran sein. Unsere einzige Aufgabe war das sicherzustellen. Das haben wir auch direkt gemacht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=KzNVMjFGT2RHWTBVd0JBalloa3Erc0dxQWpROXcrM3N1WDVzSDcyQldnMD0=Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt 6:3Ramba-Zamba im 3. Drittel: Nach Ingolstadts starkem Comeback im 2. Drittel zum 3:3 kostet ein Doppelschlag der Wild Wings zum 5:3 die Ingolstädter die Chance auf einen Erfolg beim heimstärksten Team der Liga. Schwenningens Doppelschlag zum 5:3 -der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RVZVdjIzUjhqbXZZYTRKSWFaM0QwU09QUytzbzJSc3dvdUhXL3lEek5TOD0=Kyle Platzer, zu den Problemen der Schwenninger im 2. Drittel: "Wir sind ein bisschen eingeschlafen. Wir waren im dritten Drittel einfach etwas hungriger als Ingolstadt. Das war entscheidend."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHVwZ2hDc3htQmJEZmo5QXV0RTVpL1FaQWYyWk9DdTkxbFEvWmJHOFVudz0=Kevin Maginot, nach der erneuten Pleite des ERC Ingolstadt: "Es geht ja nur nach oben. Wir müssen Wege finden die Spiele zu gewinnen!"Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTEyc0k0Q09mcTFoemdhK3pvZHBGeWZXak1GczRUZ21kZDc1Rm1zYVZoZz0=Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters 7:0Wolfsburg überrollt im ersten Drittel das Kellerkind aus dem Sauerland. Nach leichten Fehlern der Offensive hat Iserlohn stets Probleme mit dem Tempo der Grizzlys. Interims-Coach Pierre Beaulieu muss seine erste Niederlage im dritten Spiel hinnehmen.Luis Schinko, Grizzlys Wolfsburg: "Heute hat sich unsere Identität gezeigt: Harte Forechecks, den Gegner nerven, nieder-skaten. Das war heute der Schlüssel zum Erfolg."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXgzYVJqc3ZYek0rbTVaR1RYRkJHbFNxNFc0ZlliMmZ5WWpJUmNzcXlkMD0=Hunter Shinkaruk, Iserlohn Roosters: "Das war komplett inakzeptabel von uns. Und das geht mit der Vorbereitung in der Kabine los."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2EzWTFyQWhRSDJ6VlAvZlBscTBjdkl6bWRCaGs2dllzUGR6aTY1RmZtRT0=Wolfsburg legt im ersten Drittel los wie die Feuerwehr, Matthew White trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 nach toller Kombination:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b004TnlnZVdrVzVERyt6Q1IzQ0hWTDhLVW93RlVXZDRxT0JLMkx0RS9Pcz0=Adler Mannheim - Augsburger Panther 3:4 SOMannheim verliert gegen Augsburg im Penaltyschießen. Für die Adler ist es die 3. Pleite in Serie. Augsburg holt damit den 4. Sieg aus den vergangenen 6 Spielen. Das Shootout im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFlZRlR0Tk9lVDJFb3doSW5HTDJZamVRMElNQ0hicExhS1hPaUZ6YWpLRT0=Die PENNY-DEL live bei MagentaSportDienstag, 31.10.2023Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin, Adler Mannheim - Löwen Frankfurt, Augsburger Panther - Düsseldorfer EG, Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Schwenninger Wild WingsMittwoch, 01.11.2023Ab 17.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Grizzlys WolfsburgAb 18.45 Uhr: Kölner Haie - Pinguins BremerhavenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5637081