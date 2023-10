Es geschehen noch Wunder und Zeichen: Sowohl Werder in der 1sten Bundesliga als auch die Hertha und Schalke in der 2ten fuhren je drei Punkte ein. Ein echtes Novum in dieser noch relativ jungen Saison: Am Samstag obsiegten alle drei Anleiheemittenten. In der 1sten Bundesliga setzte sich Werder Bremen gegen die von der Rolle spielende Union Berlin mit 2:0 durch und distanzierte sich damit ein wenig ...

