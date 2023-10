Die Tomaten-Untergruppe der Expertengruppe der Marktbeobachtungsstelle für Obst und Gemüse der Europäischen Kommission traf sich am 26. Oktober, um eine Bilanz der letzten Sommersaison zu ziehen, in der Spanien eine Produktion von 475.051 Tonnen erreichte, und um die Prognosen für die nächste Wintersaison zu analysieren, die auf 1,2 Millionen Tonnen in Spanien...

Den vollständigen Artikel lesen ...